Все больше молодых женщин в Бурятии заболевают раком молочной железы

В онкологическом диспансере делают реконструктивно-пластическую операцию



Восемь докторов республиканского онкологического диспансера повысили квалификацию в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им.Блохина. Бурятские доктора присутствовали на операциях, ознакомились с особенностями хирургической техники разных специалистов.



Обучение проводилось для внедрения новых техник и методик хирургического лечения в республиканском онкологическом диспансере.



- Благодаря нашему руководству мы имеем возможность обучаться у лидеров онкологии России, и внедрять новые методы лечения в свою повседневную практику, - рассказывает заведующая хирургическим отделением диспансера Лилия Молонова.



По её словам, после обучения на базе НМИЦ онкологии в медучреждении начали лечить пациенток при ранней форме рака по новому стандарту. Проводится биопсия сторожевых лимфоузлов со срочным гистологическим исследованием, что позволяет оценить их поражение опухолевым процессом.



- Если нет метастазов, то мы лимфодиссекцию не выполняем - это позволяет избежать грозного осложнения, как лимфостаз верхней конечности, - отмечает заведующая хирургией.



Лимфодиссекция – это хирургическое удаление лимфатических узлов при злокачественном процессе. В своей работе врачи диспансера активно используют гамма-детектор, который «ловит» сторожевые лимфоузлы. Если раковые клетки в них не обнаружены - остальные лимфоузлы не удаляются.



В онкодиспансере отмечают, что, к сожалению, всё больше молодых женщин заболевают раком молочной железы. Теперь в медучреждении имеется возможность сделать реконструктивно-пластическую операцию.



На сегодняшний день, в хирургическом отделении №1 проведено более 10 операций по новой методике с сохранением лимфоузлов.

