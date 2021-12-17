В онкологическом диспансере делают реконструктивно-пластическую операцию
Восемь докторов республиканского онкологического диспансера повысили квалификацию в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им.Блохина. Бурятские доктора присутствовали на операциях, ознакомились с особенностями хирургической техники разных специалистов.
Обучение проводилось для внедрения новых техник и методик хирургического лечения в республиканском онкологическом диспансере.
- Благодаря нашему руководству мы имеем возможность обучаться у лидеров онкологии России, и внедрять новые методы лечения в свою повседневную практику, - рассказывает заведующая хирургическим отделением диспансера Лилия Молонова.
По её словам, после обучения на базе НМИЦ онкологии в медучреждении начали лечить пациенток при ранней форме рака по новому стандарту. Проводится биопсия сторожевых лимфоузлов со срочным гистологическим исследованием, что позволяет оценить их поражение опухолевым процессом.
- Если нет метастазов, то мы лимфодиссекцию не выполняем - это позволяет избежать грозного осложнения, как лимфостаз верхней конечности, - отмечает заведующая хирургией.
Лимфодиссекция – это хирургическое удаление лимфатических узлов при злокачественном процессе. В своей работе врачи диспансера активно используют гамма-детектор, который «ловит» сторожевые лимфоузлы. Если раковые клетки в них не обнаружены - остальные лимфоузлы не удаляются.
В онкодиспансере отмечают, что, к сожалению, всё больше молодых женщин заболевают раком молочной железы. Теперь в медучреждении имеется возможность сделать реконструктивно-пластическую операцию.
На сегодняшний день, в хирургическом отделении №1 проведено более 10 операций по новой методике с сохранением лимфоузлов.
Все больше молодых женщин в Бурятии заболевают раком молочной железы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ремонт завершается в школе в Сосновом Бору
Указ главы Алексея Цыденова появился в Сети
Мюзикл «Хүхөө Намжил» поставил Олег Юмов
Фестиваль прошёл в Якутске
Первая трамвайная ветка была длиной в 10 километров
Проект призван вдохновлять зрителей на путешествия
Дома, которые уже надо сносить, зачастую включают в программу капитального ремонта
В отделениях реанимации лежат более 120 пациентов
Нарушение выявила прокуратура
В дело вмешалась прокуратура
Звонки начнут принимать с 20 декабря
Соревнования состоятся в начале следующего года
В некоторых районах республики ожидается холодный ветер
Общество, 16.12.2021
Соревнования состоятся в дисциплинах «Фулл-контакт с лоу киком», «Лайт-контакт» и «Поинтфайтинг»
Общество, 16.12.2021
Участникам предлагается украсить свои окна к Новому году