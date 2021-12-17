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National Geographic установил инсталляцию на Байкале

National Geographic установил инсталляцию на Байкале
Общество,  Фото:National Geographic
Проект призван вдохновлять зрителей на путешествия

В этом году телеканал National Geographic празднует 20 лет вещания в России. В честь этого события телеканал запустил масштабный проект, который призван привлечь внимание к природным и рукотворным чудесам страны. К юбилею в 20 удивительных и красивейших местах России были установлены инсталляции в виде жёлтых рамок — элемента логотипа телеканала. Они символизируют стремление National Geographic вдохновлять зрителей на путешествия и показывать не только популярные, но и малоизвестные природные достопримечательности России.

Одна из 20 инсталляций появилась на территории Прибайкальского национального парка. Жёлтая рамка расположилась на смотровой площадке бухты Ая с видом на Байкал.

Цель проекта канала — ещё раз показать красоту и уникальность таких достопримечательностей страны, как Байкал, и вдохновить людей увидеть их собственными глазами. Жёлтые рамки были установлены и в других живописных местах, куда сложно добраться обычному туристу, например, у подножия Эльбруса, в ущелье в Северной Осетии и у вулкана на Камчатке, а также на фоне популярных достопримечательностей Казани, Сочи и других городов.

- В этом году телеканал National Geographic празднует юбилей — 20 лет вещания в России. Нам очень хотелось сделать это событие особенным, и мы решили с помощью инсталляций привлечь внимание к невероятным и необычным местам, которые есть в России. Надеемся, это вдохновит наших зрителей совершать открытия, путешествовать и ценить красоту, которая нас окружает, — рассказал о проекте генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе.

Инсталляции установлены:

●в Мамисонском ущелье в Северной Осетии;
● на горе Бермамыт с видом на Эльбрус;
●на горе Мусса-Ачитара в Домбае;
●в мраморном каньоне Рускеала в Карелии;
●в Териберке на Кольском полуострове;
●на перевале с видом на Вилючинский водопад на Камчатке;
●рядом с Корякским вулканом;
●на берегу Тихого океана на территории сёрф-лагеря Snowave Kamchatka;
●в республике Дагестан: в горном ауле Гамсутль, у сторожевых башен аула Гоор и на смотровой площадке около села Харачи с видом на Ирганайское водохранилище;
●на смотровой площадке бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка;
●в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области;
●в музее-заповеднике «Дивногорье» в Воронежской области;
●на смотровой площадке с видом на горы Красной Поляны на территории ресторана «Яблоки Печем»;
●на набережной канала Грибоедова с видом на Семимостье в Санкт-Петербурге;
●около центра семьи «Казан» в Казани;
●в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге;
●около Останкинской телебашни;
●на территории музея-заповедника «Кижи».



Байкал телеканал

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