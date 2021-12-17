National Geographic установил инсталляцию на Байкале

- В этом году телеканал National Geographic празднует юбилей — 20 лет вещания в России. Нам очень хотелось сделать это событие особенным, и мы решили с помощью инсталляций привлечь внимание к невероятным и необычным местам, которые есть в России. Надеемся, это вдохновит наших зрителей совершать открытия, путешествовать и ценить красоту, которая нас окружает, — рассказал о проекте генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе.





Инсталляции установлены:



●в Мамисонском ущелье в Северной Осетии;

● на горе Бермамыт с видом на Эльбрус;

●на горе Мусса-Ачитара в Домбае;

●в мраморном каньоне Рускеала в Карелии;

●в Териберке на Кольском полуострове;

●на перевале с видом на Вилючинский водопад на Камчатке;

●рядом с Корякским вулканом;

●на берегу Тихого океана на территории сёрф-лагеря Snowave Kamchatka;

●в республике Дагестан: в горном ауле Гамсутль, у сторожевых башен аула Гоор и на смотровой площадке около села Харачи с видом на Ирганайское водохранилище;

●на смотровой площадке бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка;

●в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области;

●в музее-заповеднике «Дивногорье» в Воронежской области;

●на смотровой площадке с видом на горы Красной Поляны на территории ресторана «Яблоки Печем»;

●на набережной канала Грибоедова с видом на Семимостье в Санкт-Петербурге;

●около центра семьи «Казан» в Казани;

●в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге;

●около Останкинской телебашни;

●на территории музея-заповедника «Кижи».



В этом году телеканал National Geographic празднует 20 лет вещания в России. В честь этого события телеканал запустил масштабный проект, который призван привлечь внимание к природным и рукотворным чудесам страны. К юбилею в 20 удивительных и красивейших местах России были установлены инсталляции в виде жёлтых рамок — элемента логотипа телеканала. Они символизируют стремление National Geographic вдохновлять зрителей на путешествия и показывать не только популярные, но и малоизвестные природные достопримечательности России.Одна из 20 инсталляций появилась на территории Прибайкальского национального парка. Жёлтая рамка расположилась на смотровой площадке бухты Ая с видом на Байкал.Цель проекта канала — ещё раз показать красоту и уникальность таких достопримечательностей страны, как Байкал, и вдохновить людей увидеть их собственными глазами. Жёлтые рамки были установлены и в других живописных местах, куда сложно добраться обычному туристу, например, у подножия Эльбруса, в ущелье в Северной Осетии и у вулкана на Камчатке, а также на фоне популярных достопримечательностей Казани, Сочи и других городов.