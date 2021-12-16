 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

В Бурятии юные лесники патрулируют леса

В Бурятии юные лесники патрулируют леса
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Ребята помогли лесникам провести беседу с местными жителями

В Бурятии члены школьного лесничества «Бичурский дозор» отправились вместе с сотрудниками Бичурского лесхоза и лесничества на патрулирование лесов.

- Ребята помогли нам провести беседу с местными жителями и напомнить правила заготовки валежника, а также рассказали, почему нельзя рубить ёлочки. Такие практические выезды очень полезны для юных лесников. Они смогут поближе познакомиться с работой лесников, а также увидеть прекрасные зимние пейзажи, - рассказал участковый лесничий Бичурского лесничества Михаил Фёдоров.

Также юные лесники увидели, как зимуют сеянцы сосны на питомнике, изучили следы лесных животных и посмотрели, как прижились сосны, которые они посадили в этом году.

- Каждое лето мы помогаем лесникам ухаживать за питомником, но первый раз мы увидели, как зимуют сеянцы сосны. Их яркие зелёные иголочки стали фиолетовыми, но летом они вновь обретут свой цвет. Нам очень понравилось занятие, мы узнали много интересного о зимнем лесе, - поделилась юный лесник Аня.

Практические занятия с детьми проводятся в рамках конкурса «Сохраним леса Байкала», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Лес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии юные лесники патрулируют леса
В Бурятии юные лесники патрулируют леса
Общество, 16.12.2021
Ребята помогли лесникам провести беседу с местными жителями
Бурятские бараны попали в топ-10 нефейковых событий недели
Бурятские бараны попали в топ-10 нефейковых событий недели
Общество, 16.12.2021
Внимание аналитиков привлекла новость от спортсменки из Бурятии
Два улан-удэнца заключили пари на возможные предновогодние выплаты
Два улан-удэнца заключили пари на возможные предновогодние выплаты
Общество, 16.12.2021
Исход пари будет зависеть от президента страны
Беспозвоночные Байкала станут помощниками учёных при оценке климата
Беспозвоночные Байкала станут помощниками учёных при оценке климата
Общество, 16.12.2021
Ракообразные покажут изменение экосистемы озера
Птицы из Прибайкальского нацпарка получили подарки
Птицы из Прибайкальского нацпарка получили подарки
Общество, 16.12.2021
Для птиц сделали несколько десятков кормушек
Коронавирус в Забайкалье приближается к отметке в 93 тысячи
Коронавирус в Забайкалье приближается к отметке в 93 тысячи
Общество, 16.12.2021
Суточный прирост составил почти 300 больных
В Улан-Удэ родители просят отменить «дистант»
В Улан-Удэ родители просят отменить «дистант»
Общество, 16.12.2021
Несовершенство дистанционного формата обучения нервирует многих  
В Забайкалье почти полмиллиона человек завершили вакцинацию от коронавируса
В Забайкалье почти полмиллиона человек завершили вакцинацию от коронавируса
Общество, 16.12.2021
Прививки ставят в 77 стационарных и 60 передвижных пунктах вакцинации
Школьница из Бурятии стала победителем конкурса «Юный следователь»
Школьница из Бурятии стала победителем конкурса «Юный следователь»
Общество, 16.12.2021
Конкурс детских исследовательских работ по тематике «История следствия» провёл Следственный комитет России  
Ежегодную предновогоднюю пенсию хотят ввести в России
Ежегодную предновогоднюю пенсию хотят ввести в России
Общество, 16.12.2021
Законопроект направлен в российское правительство
Уехавший в США улан-удэнский бизнесмен находится в поиске квартиры
Уехавший в США улан-удэнский бизнесмен находится в поиске квартиры
Общество, 16.12.2021
Алексей Семёнов рассказал, что решение уехать в Америку было обдуманным
Иркутяне, как и улан-удэнцы, почувствовали землетрясение
Иркутяне, как и улан-удэнцы, почувствовали землетрясение
Общество, 16.12.2021
В соцсетях продолжают обсуждать вчерашние толчки
В Улан-Удэ цирковой артист будет балансировать на бутылках шампанского
В Улан-Удэ цирковой артист будет балансировать на бутылках шампанского
Общество, 16.12.2021
Бурятский режиссёр впервые поставил философский цирковой спектакль
Лучшим студентам Иркутска увеличат стипендию мэра
Лучшим студентам Иркутска увеличат стипендию мэра
Общество, 16.12.2021
Она возрастет с 15 до 30 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^