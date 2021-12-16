В Бурятии юные лесники патрулируют леса

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Ребята помогли лесникам провести беседу с местными жителями



В Бурятии члены школьного лесничества «Бичурский дозор» отправились вместе с сотрудниками Бичурского лесхоза и лесничества на патрулирование лесов.



- Ребята помогли нам провести беседу с местными жителями и напомнить правила заготовки валежника, а также рассказали, почему нельзя рубить ёлочки. Такие практические выезды очень полезны для юных лесников. Они смогут поближе познакомиться с работой лесников, а также увидеть прекрасные зимние пейзажи, - рассказал участковый лесничий Бичурского лесничества Михаил Фёдоров.



Также юные лесники увидели, как зимуют сеянцы сосны на питомнике, изучили следы лесных животных и посмотрели, как прижились сосны, которые они посадили в этом году.



- Каждое лето мы помогаем лесникам ухаживать за питомником, но первый раз мы увидели, как зимуют сеянцы сосны. Их яркие зелёные иголочки стали фиолетовыми, но летом они вновь обретут свой цвет. Нам очень понравилось занятие, мы узнали много интересного о зимнем лесе, - поделилась юный лесник Аня.



Практические занятия с детьми проводятся в рамках конкурса «Сохраним леса Байкала», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.







