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Юные художники нарисовали Улан-Удэ будущего

Юные художники нарисовали Улан-Удэ будущего
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
В Бурятии завершился конкурс детских рисунков «Мой Улан-Удэ 2050»

Юные улан-удэнцы изобразили на бумаге места в столице Бурятии, которые достойны стать центром притяжения для всех горожан. Экспертная комиссия подвела итоги конкурса рисунков, посвящённого будущему облику Улан-Удэ.

Идеи благоустройства города дети вынесли на бумагу. Здесь и необычные фонтаны, озеленение фасадов зданий и даже скульптура «Мать Бурятия» на фоне большого мегаполиса. Рисунки, посвящённые будущему облику города принимались на протяжении месяца, с 1 по 30 ноября. Работы рассматривались по четырём номинациям: «Город будущего. Улан-Удэ 2050», «Я шагаю по Улан-Удэ», «Зелёный город — экогород» и «Праздник в городе».

- Поборолись за призы и проявили своё творчество более 300 участников. По каждой номинации экспертная комиссия выбрала лучшие работы. Победители конкурса награждаются грамотой и сертификатом от магазина творческих товаров. Также в процессе подведения итогов появилась идея ввести дополнительную номинацию. Это симпатия министерства. Сотрудники минстроя самостоятельно выбрали работу, которая по их мнению достойна награды. Отметили детальную проработку и графику конкурсантки Ангелины Г., ей будет вручён памятный подарок от министерства, - отметил министр строительства региона Николай Рузавин.

Оценивали работы эксперты центра компетенции по вопросам городской среды. Они признаются, что принять решение было крайне трудно.

- В конкурсе приняли участие действительно талантливые ребята. На суд экспертной комиссии были поданы хорошие идеи по изменению нашего города. Победили конкурсанты, которые предлагают самые реализуемые решения. К примеру, дети предложили идею озеленения фасадов панельных домов и каскадный фонтан перед торговым центром «Сагаан Морин», - рассказала эксперт центра компетенции по вопросам городской среды Анастасия Максимова.

Увидеть рисунки на тематику будущего облика Улан-Удэ смогут и все жители города. Выставка будет проходить с 20 декабря по 9 января в торговом центре «Форум», рядом с кинотеатром. А как только ослабят ковидные ограничения все победители конкурса получат кубки, сертификаты и сладкие подарки. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.

Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ конкурс конкурс рисунков

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