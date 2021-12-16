 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

В Улан-Удэ цирковой артист будет балансировать на бутылках шампанского

В Улан-Удэ цирковой артист будет балансировать на бутылках шампанского
Общество,  Фото:pixabay.com
Бурятский режиссёр впервые поставил философский цирковой спектакль

Известный режиссёр Олег Юмов начал сотрудничество с Бурятским цирком и создал спектакль в цирковом жанре. Он впервые поставил спектакль, где будут показаны новые цирковые номера, сопряжённые с философским сюжетом, извечным поиском смысла жизни, гармонии в себе и с окружающим миром.

- 24 декабря состоится премьера нашего спектакля «ЗАМ» в постановке Олега Юмова. Артисты представят новые жанры, к примеру, эквилибр на девяти стульях. Артём Бадмаев продемонстрирует номер на катушках, где он будет балансировать на бутылках шампанского, - рассказала «Байкал Daily» директор цирка Наталья Борисова.

Пластический цирковой спектакль ЗАМ, что в переводе с бурятского языка значит «Путь, дорога» — это сверхнасыщенное динамичное действо, которое не вписывается в рамки ни одного существующего циркового жанра. В нём стираются границы между драматическим и физическим театром, цирком и хореографией, где трюки — не просто эффектные приёмы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей, сообщается в афише.

Спектакль поставлен на средства российского гранта, предназначенного для отдельных видов искусств, среди которых значится цирковое.


Возрастное ограничение 16+
цирк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутяне, как и улан-удэнцы, почувствовали землетрясение
Иркутяне, как и улан-удэнцы, почувствовали землетрясение
Общество, 16.12.2021
В соцсетях продолжают обсуждать вчерашние толчки
В Улан-Удэ цирковой артист будет балансировать на бутылках шампанского
В Улан-Удэ цирковой артист будет балансировать на бутылках шампанского
Общество, 16.12.2021
Бурятский режиссёр впервые поставил философский цирковой спектакль
Лучшим студентам Иркутска увеличат стипендию мэра
Лучшим студентам Иркутска увеличат стипендию мэра
Общество, 16.12.2021
Она возрастет с 15 до 30 тысяч рублей
В Улан-Удэ пройдёт Байкальский рождественский фестиваль
В Улан-Удэ пройдёт Байкальский рождественский фестиваль
Общество, 16.12.2021
Организаторы раскрыли программу фестиваля
В Бурятии юные лесники высадили тысячу деревьев
В Бурятии юные лесники высадили тысячу деревьев
Общество, 16.12.2021
Члены школьных лесничеств могут на бюджетной основе поступать в вузы по направлению «Лесное дело»
Приставы назвали число невыездных жителей Бурятии
Приставы назвали число невыездных жителей Бурятии
Общество, 16.12.2021
Невыездные должники накопили долги более чем на 7 миллиардов рублей
Жители Бурятии жалуются на «обязаловку» с «Пушкинскими картами»
Жители Бурятии жалуются на «обязаловку» с «Пушкинскими картами»
Общество, 16.12.2021
«Требуют со школы», - рассказывают жители республики
В Бурятии ожидается резкое потепление
В Бурятии ожидается резкое потепление
Общество, 16.12.2021
Прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра
В Бурятии ещё 231 человек заболел COVID-19
В Бурятии ещё 231 человек заболел COVID-19
Общество, 16.12.2021
За сутки скончались восемь пациентов с коронавиурсом 
Прокуратура Бурятии выявила почти 22 тысячи нарушений закона
Прокуратура Бурятии выявила почти 22 тысячи нарушений закона
Общество, 16.12.2021
Региональный надзорный орган озвучил статистические данные с начала года 
В улан-удэнской колонии осуждённых не обеспечили спецодеждой
В улан-удэнской колонии осуждённых не обеспечили спецодеждой
Общество, 16.12.2021
Прокурорская проверка выявила нарушения 
В Бурятии 2,3 раза выросла заболеваемость ОРВИ
В Бурятии 2,3 раза выросла заболеваемость ОРВИ
Общество, 16.12.2021
Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах
Иркутск и Чита сразились в чемпионате по бадминтону
Иркутск и Чита сразились в чемпионате по бадминтону
Общество, 16.12.2021
В открытых соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^