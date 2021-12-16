В Улан-Удэ цирковой артист будет балансировать на бутылках шампанского

Спектакль поставлен на средства российского гранта, предназначенного для отдельных видов искусств, среди которых значится цирковое.





Известный режиссёр Олег Юмов начал сотрудничество с Бурятским цирком и создал спектакль в цирковом жанре. Он впервые поставил спектакль, где будут показаны новые цирковые номера, сопряжённые с философским сюжетом, извечным поиском смысла жизни, гармонии в себе и с окружающим миром.- 24 декабря состоится премьера нашего спектакля «ЗАМ» в постановке Олега Юмова. Артисты представят новые жанры, к примеру, эквилибр на девяти стульях. Артём Бадмаев продемонстрирует номер на катушках, где он будет балансировать на бутылках шампанского, - рассказала «Байкал Daily» директор цирка Наталья Борисова.Пластический цирковой спектакль ЗАМ, что в переводе с бурятского языка значит «Путь, дорога» — это сверхнасыщенное динамичное действо, которое не вписывается в рамки ни одного существующего циркового жанра. В нём стираются границы между драматическим и физическим театром, цирком и хореографией, где трюки — не просто эффектные приёмы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей, сообщается в афише.