Соревнования состоятся в дисциплинах «Фулл-контакт с лоу киком», «Лайт-контакт» и «Поинтфайтинг»
В Бурятии пройдут открытые чемпионат и первенство республики по кикбоксингу в дисциплинах «Фулл-контакт с лоу киком», «Лайт-контакт» и «Поинтфайтинг». Соревнования проведут с 24 по 26 декабря в спортзале Онохойской спортивной школы посёлка Онохой.
Участвовать в соревнованиях будут сборные команды районов Бурятии и регионов РФ. К участию в личных видах программы в разделе «Фулл-контакт с лоу киком» допускаются спортсмены: юноши, девушки (15-16 лет), юниоры, юниорки (17-18 лет). К участию в личных видах программы в разделе «Поинтфайтинг» и «Лайт-контакт» допускаются спортсмены: юноши, девушки (11-12 лет), юноши, девушки (13-15 лет), юниоры, юниорки (16-18 лет). К участию в личных видах программы спортивных соревнований чемпионата допускаются мужчины и женщины старше 18 лет.
Торжественное открытие состоится 25 декабря в 14:00. С 10:00 до 13.00 пройдут предварительные поединки в разделе «Фулл-контакт с лоу киком», «Лайт-контакт» и «Поинтфайтинг». С 15:00 до 19:00 проведут полуфиналы.
26 декабря с 10:00 стартуют финалы. В 17:00 начнётся награждение победителей и призёров соревнований, также состоится закрытие соревнований.
Победители соревнований, занявшие первое место в каждой весовой категории награждаются дипломом, медалью, вымпелом, плакатом. Спортсмены, занявшие второе и два третьих места, награждаются медалью, дипломом, вымпелом и плакатом. Лучшие участники награждаются кубком и дипломом, тренера команд благодарственными письмами, лучшие судьи награждаются дипломом и кубком. Об этом сообщает федерация кикбоксинга РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии пройдут чемпионат и первенство по кикбоксингу
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