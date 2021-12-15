Памяти солиста театра «Байкал» посвятили клип

В 2022 году Жаргалу Бадмацыренову исполнилось бы 50 лет со дня рождения. В память об этом талантливом артисте издан клип в исполнении Елены Мохосовой на песню «Захяа дуун».



- В самом расцвете своего творчества, блистая на сцене как яркая небесная звезда, молодой артист ушёл в мир иной, оставив родных, близких, друзей, своих зрителей, поклонников. За свою короткую жизнь он успел полюбиться бурятскому народу. Песни в исполнении Жаргала Бадмацыренова не забываются, поются, живут сквозь года, а сам певец останется в памяти народа вечно молодым человеком, с чистой душой, искренней и обаятельной улыбкой, - отмечают в минкультуры Бурятии.







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15 декабря на YouTube появился клип, посвящённый памяти заслуженного артиста Бурятии, солиста государственного ансамбля песни и танца «Байкал» Жаргала Бадмацыренова.