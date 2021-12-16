Победители получат денежные призы
В Бурятии с 17 по 19 декабря пройдёт чемпионат республики по быстрым шахматам и блицу. Турнир проводится в городском шахматном клубе Улан-Удэ. Максимальное количество участников планируется не более 70 человек.
Соревнования пройдут по швейцарской системе: 9 туров – быстрые шахматы, 11 туров - блиц.
17 декабря с 15:45 до 16:30 проведут регистрацию и медицинский допуск участников по быстрым шахматам. Открытие турнира и первый тур состоятся с 17:00. 18 декабря соревнования начнутся с 10:00.
Регистрация и медицинский допуск участников на блиц пройдут 19 декабря с 9:30 до 10:15. Турнир откроется в 10:30. Общее закрытие и награждение проведут с 17:15.
Дипломами, медалями и денежными призами награждаются участники, занявшие первые, вторые и третьи места. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
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В Бурятии пройдёт чемпионат по быстрым шахматам и блицу
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