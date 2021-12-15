В Улан-Удэ тушили «возгорание газохранилища» на ЛВРЗ

- Сложность тушения объекта заключается в том, что на территории газохранилища находится большое количество сжиженного газа. Он при воспламенении и дальнейшем распространении огня может привести к взрыву, образуя на месте возгорания воронку большого диаметра, усложняя сам процесс проведения аварийно-спасательных работ, - сообщил начальник службы пожаротушения Владимир Похолков.





Пожарно-тактические учения проводятся данные мероприятия на различных производственных, социально-значимых объектах и объектах с массовым пребыванием людей в течение всего года, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.











В Улан-Удэ прошло пожарно-тактическое учение на базе станции сжиженного газа ЛВРЗ.По легенде, в результате нарушения технологического процесса и правил пожарной безопасности при сливе с ёмкости воспламенился сниженный углеводородный газ.Всего в учениях было задействовано 25 человек личного состава и пять единиц техники.