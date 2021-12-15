Благотворительный фонд передаст медоборудование бурятскому госпиталю

Медоборудование на сумму более 8 млн рублей приедет в Бурятию



В полпредстве Бурятии прошла встреча главы республики Алексея Цыденова с исполнительным директором благотворительного фонда «Память поколений» Екатериной Кругловой. Фонд передаёт медицинское оборудование республиканскому клиническому госпиталю ветеранов войн на общую сумму более 8 млн рублей.



- На сегодняшний день фонд единственный в России оказывает адресную высокотехнологичную помощь медицинским учреждениям, работающим с ветеранами всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна, и уже не раз помогал системе здравоохранения республики, - отмечают в полпредстве.



Переданное оборудование поможет врачам выполнять терапевтические процедуры в верхних, включая пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку, и нижних отделах ЖКТ и бронхах. Новое оборудование функционально и полезно не только в штатных ситуациях, но и в условиях пандемии: оборудование позволит оперативно провести исследования при осложнениях у ветеранов и назначить дополнительное необходимое лечение.

