Медоборудование на сумму более 8 млн рублей приедет в Бурятию
В полпредстве Бурятии прошла встреча главы республики Алексея Цыденова с исполнительным директором благотворительного фонда «Память поколений» Екатериной Кругловой. Фонд передаёт медицинское оборудование республиканскому клиническому госпиталю ветеранов войн на общую сумму более 8 млн рублей.
- На сегодняшний день фонд единственный в России оказывает адресную высокотехнологичную помощь медицинским учреждениям, работающим с ветеранами всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна, и уже не раз помогал системе здравоохранения республики, - отмечают в полпредстве.
Переданное оборудование поможет врачам выполнять терапевтические процедуры в верхних, включая пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку, и нижних отделах ЖКТ и бронхах. Новое оборудование функционально и полезно не только в штатных ситуациях, но и в условиях пандемии: оборудование позволит оперативно провести исследования при осложнениях у ветеранов и назначить дополнительное необходимое лечение.
Благотворительный фонд передаст медоборудование бурятскому госпиталю
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Награждение состоялось в Москве
Конкурс «Улан-Удэ спортивный» проводится в 23-й раз
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно
Нарушители избежали ответственности
Пенсионер успел вовремя заблокировать карту и избежать дальнейших трат
Также состоится торжественное собрание общественности, посвящённое юбилею писателя
Работы принимаются до 22 декабря
Днём в республике местами до -33
Принять участие в конкурсе могут и профессиональные музыканты, и любители
Режиссёром постановки стал Олег Юмов
В декабре и январе в городе пройдут первые два этапа соревнований
Республиканский конкурс имени Веры Обыденной пройдёт в дистанционном формате
В Улан-Удэ завершились соревнования по фигурному катанию
Учащиеся по историческим документам воссоздали хлеб блокадного Ленинграда
Новая структура призвана централизовать родительский контроль в республике