В улан-удэнском СИЗО наизусть читали стихи

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В учреждении прошёл конкурс чтецов



В СИЗО-1 в Улан-Удэ сотрудники группы по воспитательной работе с осуждёнными вместе с учителями вечерней школы № 14 провели для юных нарушителей закона открытый урок, приуроченный ко Дню восстания декабристов.



Учитель истории и обществознания Валерий Вершинин провёл для подростков экскурс в историю событий, которые произошли 14 декабря 1825 года. Он рассказал какой вклад в развитие Сибири и, в частности, Бурятии внесли ссыльные декабристы.



В завершении открытого урока среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых прошёл конкурс чтецов. Ребята наизусть прочитали стихи известных поэтов, такие как «Во глубине сибирских руд…» Александра Пушкина, «14 декабря 1825 г.» Фёдора Тютчева, «Исповедь» Михаила Лермонтова и др.



Конкурсное жюри, состоящее из сотрудников воспитательной, психологической, оперативной служб учреждения и педагогов школы, выбрало лучшего чтеца. Всем ребятам, принявшим участие в конкурсе, вручили поощрительные призы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

