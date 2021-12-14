43 дизайн-проекта общественных мест готовы к реализации в республике
С начала декабря эксперты регионального Центра компетенции по вопросам городской среды приступили к рассмотрению дизайн-проектов будущих парков и детских площадок. На сегодняшний день комиссия утвердила 43 проекта территорий, которые планируют благоустроить в следующем году. Оставшиеся дизайн-проекты будут утверждены до конца года, сообщает минстрой Бурятии.
- В этом году в республике впервые заработал Центр компетенции по вопросам городской среды. За это время Центр стал площадкой для обучающих мероприятий и создания дизайн-проектов общественных и дворовых территорий. Эксперты Центра ежедневно рассматривают дизайн-проекты, отправляемые из районов республики, одобряют или отправляют на доработку. Так в следующем году во всех 23 муниципальных образованиях преобразят скверы, парки и детские площадки. Это 220 объектов. На сегодняшний день, 43 проекта готовы к реализации. До конца года предстоит проверить параметры еще 177 объектов, - рассказали в министерстве.
Сейчас рассмотрены дизайн -проекты общественных и дворовых территорий, планируемых к реализации в 2022 году в Заиграевском, Закаменском, Джидинском, Иволгинском, Хоринском, Селенгинском, Кижингинском, Тарбагатайском, Мухоршибирском, Окинском и Кабанском районах.
- Мы проверили все параметры: от места предполагаемого строительства, до внешнего вида объекта. Также всем муниципальным образованиям мы дали общие рекомендации при разработке всех проектов - это учитывать дальнейшее развитие территории, взаимодействие ее с другими объектами. Поэтому мы призываем всех комплексно подходить к планированию территорий, с перспективой на 5-7 лет, - поделилась руководитель Центра компетенции по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.
На сегодняшний день эксперты вплотную занялись разработкой дизайн-проектов. Это работа продлиться до конца года.
В новом году в районах Бурятии преобразятся парки и детские площадки
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