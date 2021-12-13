Бокалами шампанского постучали в экраны учёные-монголоведы на конференции в Зуме

Преподаватель из Бурятии приняла участие в международной конференции
Международная научная конференция по проблемам литератур монголоязычных народов прошла на платформе Zoom. Вчера, 12 декабря в ней приняла участие преподаватель БГУ Лариса Халхарова. Она сообщила в соцсети, что конференция Японского общества монголоведов-литературоведов, штаб-квартира которого находится в города Саппоро, Хоккайдо, проходит ежегодно.
- Началась в 12 часов по японскому времени, а закончилась в 19 часов. Была ещё и неофициальная часть конференции. Все участники, несмотря на онлайн, отметили сие событие стуком в экран компьютера бокалов шампанского, впрочем, у кого, что было под рукой, - написала в соцсети доцент университета.
Преподавателю во время её выступления пришлось выдержать кибератаку. Кто-то стал рисовать красным цветом на её презентации непонятные знаки, начал исчезать звук.
- Но, слава богу, всё обошлось. Организаторы несколько раз принесли извинения. Засыпали меня вопросами, читают ли в Бурятии монгольских авторов, переводят ли их на бурятский, русский, спрашивали о Хоца Намсараеве, его хорошо знают монголы, изучают ли в школе дети бурятскую литературу и пр., - рассказала об интересе иностранцев к бурятской литературе Халхарова.
В конференции приняли участие около 30 учёных, преподавателей японских вузов и академических институтов, японские монголоведы, известная переводчица монгольской литературы на японский Михо Абиро, из Монголии - учёные из Академии наук, Монгольского госуниверситета.
- Поговорили о возможностях перевода произведений бурятских авторов на японский, проведении совместной выездной конференции в будущем в Улан-Баторе и Улан-Удэ. Интересное общение получилось, несмотря на то, что на двух языках велись выступления, с переводами с японского на монгольский и обратно. Японские монголоведы в совершенстве владеют монгольским, к моему стыду намного лучше меня. Буду совершенствовать монгольский и потихоньку учить японский, - поделилась преподаватель БГУ.
Бокалами шампанского постучали в экраны учёные-монголоведы на конференции в Зуме
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