Так они планируют увеличить запас семян сосны для восстановления лесов
Студенты Бурятской сельскохозяйственной академии, Бурятского лесопромышленного колледжа совместно с сотрудниками «Лесресурс» собрали сосновые шишки в Тарбагатайском районе, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Для сбора использовались специальные крюки, сделанные специалистами «Лесресурс». С помощью таких крюков один человек наклоняет ветви сосен, а второй срывает ещё нераскрывшиеся шишечки. Совместными усилиями они собрали около 200 кг сосновых шишек.
- Я пошёл учиться по направлению «Лесное дело», чтобы продолжить дело своего отца, который работает участковым лесничим в Мухоршибирском районе. Я с детства очень много времени проводил в лесу, но шишку я заготавливал впервые. Это очень трудоёмкий процесс, но мне понравилось - рассказал студент БГСХА Дмитрий.
- Ребята всегда помогают нам – они участвуют в сборе шишки, ухаживают за маленькими соснами в теплицах и питомниках, а также участвуют в посадках. Мы стараемся передать как можно больше опыта будущему поколению лесников - поделился заместитель руководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников.
После переработки, часть семян будет высеяна в питомниках и теплицах, а часть заложена на хранение в резерв на случай неурожайных лет.
Лесники Бурятии также организовали сбор шишки сосны у местных жителей. Так они планируют увеличить запас семян сосны для восстановления лесов.
В Бурятии студенты и лесники собрали 200 кг сосновых шишек
Общество, Фото:
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