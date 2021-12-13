 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 декабря

12 декабря

Популярное

В Бурятии студенты и лесники собрали 200 кг сосновых шишек

В Бурятии студенты и лесники собрали 200 кг сосновых шишек
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Так они планируют увеличить запас семян сосны для восстановления лесов

Студенты Бурятской сельскохозяйственной академии, Бурятского лесопромышленного колледжа совместно с сотрудниками «Лесресурс» собрали сосновые шишки в Тарбагатайском районе, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Для сбора использовались специальные крюки, сделанные специалистами «Лесресурс». С помощью таких крюков один человек наклоняет ветви сосен, а второй срывает ещё нераскрывшиеся шишечки. Совместными усилиями они собрали около 200 кг сосновых шишек.

- Я пошёл учиться по направлению «Лесное дело», чтобы продолжить дело своего отца, который работает участковым лесничим в Мухоршибирском районе. Я с детства очень много времени проводил в лесу, но шишку я заготавливал впервые. Это очень трудоёмкий процесс, но мне понравилось - рассказал студент БГСХА Дмитрий.

- Ребята всегда помогают нам – они участвуют в сборе шишки, ухаживают за маленькими соснами в теплицах и питомниках, а также участвуют в посадках. Мы стараемся передать как можно больше опыта будущему поколению лесников - поделился заместитель руководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников.

После переработки, часть семян будет высеяна в питомниках и теплицах, а часть заложена на хранение в резерв на случай неурожайных лет.

Лесники Бурятии также организовали сбор шишки сосны у местных жителей. Так они планируют увеличить запас семян сосны для восстановления лесов.


лесники студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Все школы Улан-Удэ перейдут на дистанционку
Все школы Улан-Удэ перейдут на дистанционку
Общество, 13.12.2021
Решение начнёт действовать уже со вторника
В Улан-Удэ покрестились осуждённые из колонии строгого режима
В Улан-Удэ покрестились осуждённые из колонии строгого режима
Общество, 13.12.2021
В колонии растёт число осуждённых, принявшие крещение
В Бурятии студенты и лесники собрали 200 кг сосновых шишек
В Бурятии студенты и лесники собрали 200 кг сосновых шишек
Общество, 13.12.2021
Так они планируют увеличить запас семян сосны для восстановления лесов
Главу Бурятии просят разрешить родителям приходить на детские ёлки
Главу Бурятии просят разрешить родителям приходить на детские ёлки
Общество, 13.12.2021
Обращение к Алексею Цыденову записал улан-удэнец
Актриса Бурдрамы печёт новогодние тортики
Актриса Бурдрамы печёт новогодние тортики
Общество, 13.12.2021
Лосолма Протасова играет ведущие роли, воспитывает троих сыновей
В Бурятии водитель спас новорождённого телёнка
В Бурятии водитель спас новорождённого телёнка
Общество, 13.12.2021
Телёнок родился ночью в лесу рядом с трассой
В кинотеатрах покажут фильм про обмен телами русского и бурята
В кинотеатрах покажут фильм про обмен телами русского и бурята
Общество, 13.12.2021
Необычный фильм «Би – русский» сняли в Бурятии
В Бурятии росгвардейцы провели уроки Конституции
В Бурятии росгвардейцы провели уроки Конституции
Общество, 13.12.2021
Для учеников из Улан-Удэ урок провёл сотрудник ОМОН
В Улан-Удэ заставили переделывать ледовое ограждение главной ёлки
В Улан-Удэ заставили переделывать ледовое ограждение главной ёлки
Общество, 13.12.2021
Подрядчик переделает работу за счёт собственных средств
В Бурятии по суду установили 21 дорожный знак
В Бурятии по суду установили 21 дорожный знак
Общество, 13.12.2021
Под контролем судебных приставов Бурятии муниципальные власти установили дорожные знаки
В Бурятии сотрудники прокуратуры встретились со школьниками
В Бурятии сотрудники прокуратуры встретились со школьниками
Общество, 13.12.2021
Многие школьники изъявили желание выучиться на прокуроров
В Улан-Баторе с успехом прошёл спектакль по Достоевскому
В Улан-Баторе с успехом прошёл спектакль по Достоевскому
Общество, 13.12.2021
В год 200-летия Фёдора Достоевского в Монголии с аншлагом прошли «Преступление и наказание»
В Бурятии от коронавируса умерли ещё восемь человек
В Бурятии от коронавируса умерли ещё восемь человек
Общество, 13.12.2021
Заболеваемость COVID-19 по-прежнему не делает резких рывков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^