Актриса Бурдрамы печёт новогодние тортики

Протасова пишет, что тут не требуется особый талант, просто она не тратит время на сомнение.





Талантливый человек талантлив во всем. В преддверии главного праздника страны - Нового года актриса Бурятского драмтеатра Лосолма Протасова научилась печь торты, которые ей удалось продать за более чем две тысячи рублей. В своём аккаунте в Инстаграме Лосолма рассказывает о своей большой семье, её буднях и праздниках. Она реализует себя не только на сцене театра, но и в других сферах, при этом воспитывает троих сыновей.- Я всегда находила возможности. Будучи на девятом месяце беременности в общаге, я шила костюм Деда Мороза и продавала студентам. На заработанные деньги мы снимали коммунальную комнату, так как с ребёнком нельзя было проживать в общежитии, - рассказывает на своей странице Протасова.Буквально несколько дней назад она научилась делать новогодние торты и смогла заработать.- Себестоимость тортика 1600 рублей, я продала за 2600, хотя профессионалы берут около 3600 за такой торт. Если дальше я продвигала бы это дело, то уверена, что смогла бы поднять до 100 тысяч в месяц, просто кружась у себя на кухне, - отмечает актриса.