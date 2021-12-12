 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 декабря

11 декабря

10 декабря

Популярное

В Бурятии издали книгу «Заповедный Хамар-Дабан»

В Бурятии издали книгу «Заповедный Хамар-Дабан»
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Книга рассчитана на широкий круг читателей

Книга «Заповедный Хамар-Дабан» (6+) Николая Володченкова – натуралиста, биолога-охотоведа – хороший подарок всем тем, кто интересуется окружающим миром природы и её обитателями.

- Многие гости нашего заповедника слышали замечательные истории, рассказанные Николаем Николаевичем на заповедных тропах, его экскурсии в Музее природы. В этой книге он поделился рассказами от первого лица: открывает для читателей страницы природы, представляет обитателей Хамар-Дабана, их жизнь. Достоверность и уважение к лесным обитателям – характерная особенность творчества автора. Уверен, что каждый читатель прочтёт эту книгу с удовольствием, - отметил Василий Сутула, директор Байкальского заповедника.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, будет полезна родителям, учителям, студентам, гидам и экскурсоводам – всем, кому небезразлична живая природа и кто стремится узнать мир за пределами городов.

Желающие могут приобрести издание в визит-центре «Байкал заповедный». О встрече с автором и презентации книги «Заповедный Хамар-Дабан» будет сообщено дополнительно, заключили в заповеднике.

Справка:

Автор книги «Заповедный Хамар-Дабан» Николай Николаевич Володченков – научный сотрудник Байкальского заповедника, опытный исследователь природы, известный просветитель.

Практически сорок лет Николай Николаевич трудится на заповедных землях Хамар-Дабана. По Байкальскому государственному заповеднику Николай Володченков прошёл тысячи километров. Его огромный опыт полевых работ – это итог каждодневного труда в очень разных, порой и опасных условиях. Николай Николаевич при описании животных опирается на научные данные и личные наблюдения, поэтому рассказы так легко читаются.

Экземпляры книги переданы в Российскую книжную палату и в Национальную библиотеку Бурятии. 
книга природа заповедник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 1
Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 1
Общество, 12.12.2021
Ледовый каток на площади Революции, мемориал Победы в лесах под плёнкой, кинотеатр «Октябрь» и многое другое
Житель Бурятии получил срок за сбор конопли
Житель Бурятии получил срок за сбор конопли
Общество, 12.12.2021
Ранее мужчина отбывал наказание за особо тяжкое преступление
Двух жителей Бурятии осудили за нападение на пенсионерок
Двух жителей Бурятии осудили за нападение на пенсионерок
Общество, 12.12.2021
Мужчины избили пожилых женщин и отобрали у них пенсии

Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём Конституции
Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём Конституции
Общество, 12.12.2021
Горожанам пожелали счастья и благополучия
В Бурятии пройдёт умеренный снегопад
В Бурятии пройдёт умеренный снегопад
Общество, 12.12.2021
По республике переменная облачность
Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Общество, 11.12.2021
Спортсмены посоревнуются в лыжных дисциплинах
В Бурятии выберут лучших школьных лесничих
В Бурятии выберут лучших школьных лесничих
Общество, 11.12.2021
Слёт лесничеств республики состоится онлайн
Новогодние открытки жителей Бурятии участвуют во всероссийском конкурсе
Новогодние открытки жителей Бурятии участвуют во всероссийском конкурсе
Общество, 11.12.2021
Музей Победы пригласил проголосовать за новогодние открытки жителей Бурятии
«Издеваются»: Бурятский певец отказался от участия в «Звезде года»
«Издеваются»: Бурятский певец отказался от участия в «Звезде года»
Общество, 11.12.2021
Чингис Ли недоволен тем, как с ним поступили
В Бурятии на открытии сельского катка танцевала Ёлочка
В Бурятии на открытии сельского катка танцевала Ёлочка
Общество, 11.12.2021
Всех присутствовавших угостили мандаринами
Создана игра об охраняемых территориях вокруг Байкала
Создана игра об охраняемых территориях вокруг Байкала
Общество, 11.12.2021
Новинку уже оценили участники празднования Дня Байкала
В Иркутской области пройдёт первенство по биатлону
В Иркутской области пройдёт первенство по биатлону
Общество, 11.12.2021
В спринтерских гонках примут участие спортсмены 2003 г.р. и моложе
Прирост больных COVID-19 в Бурятии почти не меняется
Прирост больных COVID-19 в Бурятии почти не меняется
Общество, 11.12.2021
За сутки от ковида вылечились сразу 400 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^