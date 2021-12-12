В Бурятии издали книгу «Заповедный Хамар-Дабан»

Общество, Фото: Байкальский заповедник

Книга рассчитана на широкий круг читателей



Книга «Заповедный Хамар-Дабан» (6+) Николая Володченкова – натуралиста, биолога-охотоведа – хороший подарок всем тем, кто интересуется окружающим миром природы и её обитателями.



- Многие гости нашего заповедника слышали замечательные истории, рассказанные Николаем Николаевичем на заповедных тропах, его экскурсии в Музее природы. В этой книге он поделился рассказами от первого лица: открывает для читателей страницы природы, представляет обитателей Хамар-Дабана, их жизнь. Достоверность и уважение к лесным обитателям – характерная особенность творчества автора. Уверен, что каждый читатель прочтёт эту книгу с удовольствием, - отметил Василий Сутула, директор Байкальского заповедника.



Книга рассчитана на широкий круг читателей, будет полезна родителям, учителям, студентам, гидам и экскурсоводам – всем, кому небезразлична живая природа и кто стремится узнать мир за пределами городов.



Желающие могут приобрести издание в визит-центре «Байкал заповедный». О встрече с автором и презентации книги «Заповедный Хамар-Дабан» будет сообщено дополнительно, заключили в заповеднике.



Справка:



Автор книги «Заповедный Хамар-Дабан» Николай Николаевич Володченков – научный сотрудник Байкальского заповедника, опытный исследователь природы, известный просветитель.



Практически сорок лет Николай Николаевич трудится на заповедных землях Хамар-Дабана. По Байкальскому государственному заповеднику Николай Володченков прошёл тысячи километров. Его огромный опыт полевых работ – это итог каждодневного труда в очень разных, порой и опасных условиях. Николай Николаевич при описании животных опирается на научные данные и личные наблюдения, поэтому рассказы так легко читаются.



Экземпляры книги переданы в Российскую книжную палату и в Национальную библиотеку Бурятии.

