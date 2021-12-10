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Жителей Бурятии призывают «танцевать с Морозко»

Общество, 
В танцевальном конкурсе могут поучаствовать дети и их родители

Бурятский оперный театр объявил новогодний интерактивный конкурс для детей «Танцуй с Морозко». Принять участие в нём могут также родители детей.

Артисты в образах Морозко, Кикиморы и Лешего станцевали необычный зажигательный танец. Теперь дело – за участниками конкурса.

- Хотите стать героями сказки и получить настоящее письмо от Морозко? Повторяйте за Морозко, танцуйте лучше, чем Кикимора и Леший, снимайте видео в формате сторис и выкладывайте его в Instagram с хэштэгом #МорозковОперном и аккаунтом @uuopera или присылайте на почту pr@uuopera.ru, - сообщили в оперном театре.

Организаторы пообещали, что Морозко лично поздравит каждого участника, а их танцы покажут на сцене прямо во время детского новогоднего спектакля.


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театр оперы и балета конкурс

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