Жителей Бурятии призывают «танцевать с Морозко»

В танцевальном конкурсе могут поучаствовать дети и их родители
Бурятский оперный театр объявил новогодний интерактивный конкурс для детей «Танцуй с Морозко». Принять участие в нём могут также родители детей.
Артисты в образах Морозко, Кикиморы и Лешего станцевали необычный зажигательный танец. Теперь дело – за участниками конкурса.
- Хотите стать героями сказки и получить настоящее письмо от Морозко? Повторяйте за Морозко, танцуйте лучше, чем Кикимора и Леший, снимайте видео в формате сторис и выкладывайте его в Instagram с хэштэгом #МорозковОперном и аккаунтом @uuopera или присылайте на почту pr@uuopera.ru, - сообщили в оперном театре.
Организаторы пообещали, что Морозко лично поздравит каждого участника, а их танцы покажут на сцене прямо во время детского новогоднего спектакля.
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