Жителей Бурятии призывают «танцевать с Морозко»

В танцевальном конкурсе могут поучаствовать дети и их родители



Бурятский оперный театр объявил новогодний интерактивный конкурс для детей «Танцуй с Морозко». Принять участие в нём могут также родители детей.



Артисты в образах Морозко, Кикиморы и Лешего станцевали необычный зажигательный танец. Теперь дело – за участниками конкурса.



- Хотите стать героями сказки и получить настоящее письмо от Морозко? Повторяйте за Морозко, танцуйте лучше, чем Кикимора и Леший, снимайте видео в формате сторис и выкладывайте его в Instagram с хэштэгом #МорозковОперном и аккаунтом @uuopera или присылайте на почту pr@uuopera.ru, - сообщили в оперном театре.



Организаторы пообещали, что Морозко лично поздравит каждого участника, а их танцы покажут на сцене прямо во время детского новогоднего спектакля.





Возрастное ограничение 0+

