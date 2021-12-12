Горожанам пожелали счастья и благополучия
Исполняющий обязанности председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусова поздравил жителей столицы Бурятии с Днём Конституции. В поздравлении говорится:
«Дорогие друзья! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Принятие свода основных законов страны положило начало новой законодательной базе, основанной на обеспечении благополучия всех нас, защиты наших прав и свободы.
В этот знаменательный день желаю всем вам счастья, благополучия и всего самого доброго!»
Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём Конституции
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