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Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём Конституции

Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём Конституции
Общество,  Фото:пресс-служба УУГСД
Горожанам пожелали счастья и благополучия

Исполняющий обязанности председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусова поздравил жителей столицы Бурятии с Днём Конституции. В поздравлении говорится:

«Дорогие друзья! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!

Принятие свода основных законов страны положило начало новой законодательной базе, основанной на обеспечении благополучия всех нас, защиты наших прав и свободы.

В этот знаменательный день желаю всем вам счастья, благополучия и всего самого доброго!»
ГорсоветУУ день конституции Праздники

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