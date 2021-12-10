В Тункинском районе Бурятии малыши начали изучать ПДД

Макет для изучения правил собственноручно сделала воспитатель детсада



В Кыренском детском саде комбинированного вида в Тункинском районе Бурятии впервые начали изучать правила дорожного движения. Учёба проходит в игровом виде. В игре про правила, как вести себя на дороге, приняли участие и малыши. Для трёхлетних воспитанников детсада ПДД стали игрой в машинки. Макет для изучения правил сделала воспитатель младшей группы Валентина Блинова.



- В первый раз участвовали, проходили темы по ПДД. У нас по саду правила в игровой форме были во всех группах, - рассказала «Байкал Daily» воспитатель детсада.



Подобные игры прошли и в городском детском саду № 110 «Золушка», где дети узнали азы поведения на дороге. Пятилетняя Каролина рассказала, что ей было интересно, и она знает, что переходить дорогу надо на зелёный свет светофора.



Современная жизнь наполнена движением и темпом, поэтому улица всегда «полна неожиданностей», особенно для детей. Они активны, любознательны и любопытны, им трудно устоять на месте. Однако на улице прежде всего ребятишкам нужно быть очень осторожными, чтобы не стать жертвами дорожно-транспортных происшествий.



По предварительным данным ГУОБДД МВД России, за 9 месяцев 2021 года в стране зарегистрировано свыше 12 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 422 ребенка погибли (рост составил 7,4%) и 13 375 получили травмы различной степени тяжести. Особую тревогу вызывает рост ДТП по следующим категориям. Так, при управлении мопедами и приравненными к ним транспортными средствами зарегистрировано 361 ДТП (рост составил 3,1%), в которых погибли 13 детей (рост составил 85,7%), 353 получили травмы (рост составил 2,9%). В темное время суток в ДТП погибли 27 несовершеннолетних, из них 24 ребёнка были без светоотражающих элементов.

