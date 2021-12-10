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Вакцинация подростков от ковида в России начнётся до конца этого года

Вакцинация подростков от ковида в России начнётся до конца этого года
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Будут вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 17 лет

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнётся в России до конца текущего года. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Пермь.

- До конца года первую вакцинацию проведем среди подростков по всей России, - сказал министр.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики вируса у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

Ранее Мурашко сообщал, что до конца этого года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тысяч доз вакцины «Спутник M».
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