Тайбоксёр из Бурятии стала призёром первенства мира

Общество, Фото: федерация тайского бокса РБ

Дарья Ербаева выиграла серебряную награду турнира



В Таиланде проходит первенство мира по тайскому боксу. 9 декабря спортсменка из Бурятии Дарья Ербаева стала серебряным призёром соревнований в весовой категории 42 кг.



В финальном поединке Дарья встречалась с представительницей Таиланда. По результатам поединка судьи отдали предпочтение тайской спортсменке: 1:2.



Тренирует Дарью Ербаеву Ольга Меженина. Об этом сообщает федерация тайского бокса Бурятии.

