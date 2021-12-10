Дарья Ербаева выиграла серебряную награду турнира
В Таиланде проходит первенство мира по тайскому боксу. 9 декабря спортсменка из Бурятии Дарья Ербаева стала серебряным призёром соревнований в весовой категории 42 кг.
В финальном поединке Дарья встречалась с представительницей Таиланда. По результатам поединка судьи отдали предпочтение тайской спортсменке: 1:2.
Тренирует Дарью Ербаеву Ольга Меженина. Об этом сообщает федерация тайского бокса Бурятии.
Тайбоксёр из Бурятии стала призёром первенства мира
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