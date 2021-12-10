В Улан-Удэ почтили память первого епископа Иркутского

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Верующим напомнили о просветительских трудах святителя Иннокентия на территории Бурятии



9 декабря в Улан-Удэ отметили день памяти святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского. Богослужения в этот день возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.



- Святитель Иннокентий, епископ Иркутский считается самым почитаемым святым у жителей Сибири и Дальнего Востока. Став первым епископом Иркутским, он обучал будущих священнослужителей, посвящал их в священный сан. Волею судьбы прибывший из цивилизованного Петербурга в сибирскую глубинку епископ Иннокентий до конца своих дней оставался преданным служителем веры во Христа. Он был примером для жителей Сибири, обращая многих к свету Христовой истины, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



В канун дня памяти святителя Иннокентия митрополит Иосиф совершил всенощное бдение с литией в Троицком храме Улан-Удэ. В день памяти митрополит провёл в правом приделе Троицкого храма, который освящён в честь святителя, божественную литургию. За богослужением молились воспитанники православного детского сада «Иван да Марья».

