Верующим напомнили о просветительских трудах святителя Иннокентия на территории Бурятии
9 декабря в Улан-Удэ отметили день памяти святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского. Богослужения в этот день возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.
- Святитель Иннокентий, епископ Иркутский считается самым почитаемым святым у жителей Сибири и Дальнего Востока. Став первым епископом Иркутским, он обучал будущих священнослужителей, посвящал их в священный сан. Волею судьбы прибывший из цивилизованного Петербурга в сибирскую глубинку епископ Иннокентий до конца своих дней оставался преданным служителем веры во Христа. Он был примером для жителей Сибири, обращая многих к свету Христовой истины, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В канун дня памяти святителя Иннокентия митрополит Иосиф совершил всенощное бдение с литией в Троицком храме Улан-Удэ. В день памяти митрополит провёл в правом приделе Троицкого храма, который освящён в честь святителя, божественную литургию. За богослужением молились воспитанники православного детского сада «Иван да Марья».
В Улан-Удэ почтили память первого епископа Иркутского
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