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Северянкам Бурятии компенсируют авиаперелёт для родоразрешения

Северянкам Бурятии компенсируют авиаперелёт для родоразрешения
Общество,  Фото:pixabay.com
Возмещение будет предоставляться с 1 января 2022 года

В Бурятии с 1 января 2022 года будут компенсироваться расходы на оплату стоимости авиаперелёта в Улан-Удэ и обратно беременным женщинам из группы высокого риска, постоянно проживающим и зарегистрированным в городе Северобайкальск, Северо-Байкальском и Муйском районах, совершившим авиаперелёт в целях родоразрешения для плановой госпитализации в республиканском перинатальном центре.

По сведениям министерства здравоохранения, прогнозируемое число беременных «высокой группы риска», подлежащих родоразрешению в республиканском перинатальном центре, в 2022 году по Муйскому району составит порядка 40 чел., Северобайкальскому району и г. Северобайкальск – порядка 70 чел. Компенсация будет предоставляться с 1 января 2022 года при обращении в течение 6 месяцев от даты родов. При этом дата родоразрешения должна быть не ранее 1 января 2022 года.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты РБ, заявители или их законные представители должны обратиться в клиентские службы Северного территориального отдела министерства соцзащиты Бурятии (либо направить документы через организации почтовой связи) с заявлением о предоставлении компенсации с приложением следующих документов:
1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени заявителя в случае обращения законного представителя заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства (пребывания) в г. Северобайкальск, Северо-Байкальском или Муйском районах Бурятии;
4) решение суда об установлении факта проживания заявителя на территории г. Северобайкальск, Северо-Байкальского, Муйского районов республики (в случае отсутствия регистрации по месту жительства или регистрации по месту временного пребывания);
5) справки, документы медицинских организаций, подтверждающие отнесение заявителя к категории, указанной в пункте 3 порядка;
6) проездные документы, подтверждающие расходы заявителя на оплату стоимости авиаперелёта в город Улан-Удэ из пгт Нижнеангарск, Таксимо и обратно;
7) документ с указанием реквизитов банковского счета заявителя, открытого в кредитной организации, для перечисления компенсации.

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