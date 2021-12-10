Житель Бурятии пожаловался на низкую мощность электроэнергии

В деле разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, житель Кижингинского района Бурятии заключил с электросетевой компанией договор на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.



В нарушение условий договора технологическое присоединение произведено с меньшей мощностью, чем предусмотрено договором.



Начальнику Кижингинского РЭС внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, права заявителя восстановлены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

