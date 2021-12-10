В деле разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, житель Кижингинского района Бурятии заключил с электросетевой компанией договор на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
В нарушение условий договора технологическое присоединение произведено с меньшей мощностью, чем предусмотрено договором.
Начальнику Кижингинского РЭС внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, права заявителя восстановлены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии пожаловался на низкую мощность электроэнергии
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