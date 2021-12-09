В Бурятии военные ликвидировали последствия «землетрясения»

Учения провели у военнослужащих подразделений инженерных войск



На одном из специализированных полигонов в Бурятии состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений инженерных войск Восточного военного округа по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.



- В ходе практической части учения военные инженеры отработали различные алгоритмы действий по поиску «пострадавших» и эвакуации их из-под завалов, с применением специального инженерного оборудования, в частности гидравлических домкратов, лебёдок, кранов, - сообщает пресс-служба ВВО.



Стоит отметить, что подобные учения военные проводят в связи с расположением Бурятии в сейсмоактивной зоне.

