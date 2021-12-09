В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей

Наряды ДПС выставят сегодня вечером



Вечером 9 декабря в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.



- Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также нарушений ПДД на пешеходных переходах, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Запланировано выставление семи дополнительных экипажей ДПС. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.

