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В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей

В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Наряды ДПС выставят сегодня вечером

Вечером 9 декабря в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.

- Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также нарушений ПДД на пешеходных переходах, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Запланировано выставление семи дополнительных экипажей ДПС. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.
водители ГИБДД

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