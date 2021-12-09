Наряды ДПС выставят сегодня вечером
Вечером 9 декабря в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.
- Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также нарушений ПДД на пешеходных переходах, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Запланировано выставление семи дополнительных экипажей ДПС. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.
В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей
Общество, Фото:
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Наряды ДПС выставят сегодня вечером
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