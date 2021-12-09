В Чите стартуют всероссийские соревнования по стрельбе из лука

В турнире примут участие спортсмены Забайкалья, Бурятии, Якутии и Краснодарского края



В Чите стартуют традиционные всероссийские соревнования по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта СССР, призёра Олимпийских игр, президента федерации стрельбы из лука России, забайкальца Владимира Ешеева. Турнир пройдёт в спортивно-оздоровительном комплексе «Багульник» с 10 по 14 декабря.



- В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены-лучники из сборных команд республик Бурятия и Саха (Якутия), Краснодарского края, а также команды из Забайкальского края и города Читы. Общее количество участников составляет порядка 300 человек, - рассказали в региональной федерации по стрельбе из лука.



Забайкалье на всероссийских соревнованиях представят 200 спортсменов лучников из Могойтуйского, Агинского, Дульдургинского районов, из Агинского и Читы. Торжественное открытие состоится 10 декабря в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта.



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