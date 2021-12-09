В турнире примут участие спортсмены Забайкалья, Бурятии, Якутии и Краснодарского края
В Чите стартуют традиционные всероссийские соревнования по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта СССР, призёра Олимпийских игр, президента федерации стрельбы из лука России, забайкальца Владимира Ешеева. Турнир пройдёт в спортивно-оздоровительном комплексе «Багульник» с 10 по 14 декабря.
- В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены-лучники из сборных команд республик Бурятия и Саха (Якутия), Краснодарского края, а также команды из Забайкальского края и города Читы. Общее количество участников составляет порядка 300 человек, - рассказали в региональной федерации по стрельбе из лука.
Забайкалье на всероссийских соревнованиях представят 200 спортсменов лучников из Могойтуйского, Агинского, Дульдургинского районов, из Агинского и Читы. Торжественное открытие состоится 10 декабря в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта.
Возрастное ограничение 0+
В Чите стартуют всероссийские соревнования по стрельбе из лука
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Принять участие могут дети в возрасте до 16 лет
В турнире примут участие спортсмены Забайкалья, Бурятии, Якутии и Краснодарского края
Город откажется от традиционных массовых новогодних мероприятий
Иркутскую область представляют три спортсмена
Его приезд состоялся в рамках российской гуманитарной миссии
Соревнования пройдут с 15 по 17 декабря
Бурятию представляет ученица 11 класса
Учения провели у военнослужащих подразделений инженерных войск
Основное меню составят блюда русской и бурят-монгольской кухни
Спортсмены выиграли шесть медалей
Неравнодушных граждан призывает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ
Строительство новогоднего города на площади Советов в самом разгаре
Его разработали сотрудники КГХ
На улице Лермонтова возводят детский сад
Юбилей отметила Мехтильда Фёдоровна Гоппе