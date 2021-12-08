Консультантами выступили представители «Общества без барьеров»
На днях инвалиды-колясочники посетили Бурятский академический театр драмы им.Х Намсараева. Театр много сделал для создания условий доступности для зрителей, имеющих те или иные ограничения, сообщает пресс-служба минсоцзащиты населения Бурятии.
Так, в 2021 году театр бурятской драмы тесно сотрудничал с общественными организациями инвалидов. В начале года представители общественных организаций обследовали здание театра на предмет доступности и дали ряд рекомендаций, которые были выполнены. Консультантом выступил региональный общественный фонд инвалидов-колясочников «Общество без барьеров».
Теперь организован удобный заезд в театр со специальной стоянки для инвалидов. В среднем ряду зрительного зала предусмотрены специальные места для размещения четырёх колясок. И если раньше зрители на инвалидных колясках размещались в проходах, то сегодня будут располагаться прямо в зрительном ряду.
Также учреждение закупило специальное кресло-коляску и переоборудовало туалет для инвалидов-колясочников.
Кроме этого, театр обеспечился сигнальными и тактильными средствами, а также информационными средствами о наличии услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Внедрён на сайт визуальный конфигуратор для слабовидящих - на сайте имеется голосовой помощник для основных элементов навигационного меню.
- Конечно, это не все виды работ, которые необходимо выполнить для создания полной доступности, но это уже очень хороший шаг в мир искусства для маломобильных зрителей, - отметила руководитель регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», член Общественной палаты России Галина Горбатых. - И мы уверены, что создание доступных условий привлечёт ещё больше зрителей с инвалидностью не только Бурятии, но и из других регионов, которые захотят познакомиться с нашим искусством.
Бурятский драмтеатр стал доступнее для маломобильных зрителей
Общество, Фото:
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