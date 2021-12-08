Девять светофоров появятся в Улан-Удэ возле школ в 2022 году

Для безопасности пешеходов также обустраиваются искусственные неровности, ограждения и дорожные знаки на флуоресцентной плёнке



Девять светофоров установят возле школ Улан-Удэ в следующем году. Для безопасности школьников и родителей администрация города устанавливает сигнальные односекционные светофоры типа Т 7 на нерегулируемых пешеходных переходах. Жёлтые мигающие светофоры предупреждают водителей о том, что в этом месте на дороге может появиться пешеход, сообщает администрация Улан-Удэ.



Светофоры Т 7 требуются на 36 пешеходных переходах. Об этом сообщили на комиссии по безопасности дорожного движения под председательством мэра города Игоря Шутенкова.



- Разработана проектно-сметная документация на 10 объектов – установлен светофор возле школы №21, ещё девять светофоров планируется в следующем году. Остальные объекты будут запланированы на 2023 и последующие годы в рамках выделенного финансирования, - сказал председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев.



В 2022 году светофоры установят возле школы №42, два светофора у школы №26 по улице Гагарина, светофор у Музыкально-гуманитарного лицея по улице Комсомольской, возле лицея-интерната №1, школы-интерната №2, у школ № 51, №1, № 55. Также светофоры появятся у школы № 7 по улице Чкалова.



Искусственные дорожные неровности в этом году были установлены и заменены возле школы № 2 по улице Сухэ-Батора, у школ № 40 и № 32.



Кроме того, летом районные администрации и комитет по образованию города направили предложения по установке дорожных знаков и организации дополнительных парковок у школ.



- Доделывайте качественно проект, - заявил мэр города Игорь Шутенков.



Он отметил, что предложения по установке знаков и организации стоянок собирались до 15 июля для того, чтобы многие вопросы решить до начала учебного года.



- А сейчас получается, что основные предложения вы включаете в план мероприятий только на 2022 год,- сказал руководитель города.



В Улан-Удэ за 10 месяцев этого года зарегистрировано 316 ДТП, из них с участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 43 ДТП.

