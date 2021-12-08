В Иркутской области проводятся Иннокентьевские чтения

Мероприятие проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений



В Иркутске проходят традиционные Иннокентьевские чтения. Мероприятие проводится в рамках регионального этапа XXX международных рождественских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».



В программе чтений – доклады священнослужителей, членов союза журналистов России, кандидатов философских и психологических наук. В рамках мероприятия будут подведены итоги регионального этапа XVII международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира: 350 лет со дня рождения Петра I» и регионального конкурса фотографий и видеороликов «Мой храм». В завершение для участников запланирована презентация фильма.



- В программу региональных этапов Рождественских чтений входит более 190 мероприятий, проводимых по всему миру. Иркутский региональный этап посвящается памяти первого Иркутского епископа Иннокентия Кульчицкого. В Приангарье мероприятия пройдут в Братске, Саянске и Иркутске, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

