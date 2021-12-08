Торжественная церемония включения прошла 6 декабря
Вечером 6 декабря в Иркутской области состоялось торжественное включение подсветки Братской ГЭС. Проект по подсветке гидроэлектростанции приурочен к 60-летию запуска первого агрегата. В праздничном мероприятии приняли участие представители администрации Братска, энергетического бизнеса, Братской ГЭС, СМИ, а также жители города.
Творческий коллектив ТКЦ «Братск-Арт» подготовил яркую концертную программу: звучали песни о Братске, героическом труде первостроителей. На местном телеканале прошёл прямой эфир, приуроченный к включению подсветки.
Включение подсветки из трёх сотен светильников произошло после нажатия символической кнопки. Затем небо над ГЭС озарили салюты, прозвучал гимн Братска, сообщает пресс-служба администрации Братска.
Братскую ГЭС украсили подсветкой из 300 светильников
Общество, Фото:
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