В Улан-Удэ наградили волонтёров школ, ссузов и вузов

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Дипломы получили призёры конкурса «Школа добрых дел» и фестиваля «Я – доброволец»



В мэрии Улан-Удэ прошла церемония награждения победителей городского конкурса «Школа добрых дел» и фестиваля «Я – доброволец». Эти мероприятия были организованы в рамках регионального проекта «Социальная активность».



В конкурсе «Школа добрых дел» приняли участие 13 школ: № 4, №7, №12, №25, №27, №33, №40, №44, №47, №48, №49, №51, №52 и два учреждения дополнительного образования: детско-юношеский центр «Безопасное детство» и центр допобразования «Эдельвейс».



По результатам конкурса в номинации «Самая добрая школа» победителем стала школа №51. Второе место –школа №44, третье – школа №47. В номинации «Лучшее волонтёрское движение»: школа №12 заняла первое место; лицей №27 – второе; гимназия №33 – третье. Победителями городского конкурса «Школа добрых дел» стали: школа №25 – первое место, школа №4 – второе место, школа №40 – третье место.



Дипломом третьей степени городского фестиваля «Я – доброволец» среди вузов в номинации «Лучшее волонтёрское объединение» награждена Бурятская государственная сельскохозяйственная академия. Диплом второй степени в номинации «Команда Добра» получил Бурятский институт инфокоммуникаций. Дипломы третьей степени в номинации «Команда Добра» и первой степени в номинации «Лучшее волонтёрское объединение» достались ВСГИК. Дипломы второй степени в номинации «Лучшее волонтёрское объединение» и первой степени в номинации «Команда Добра» - федерации студенческого самоуправления БГУ имени Доржи Банзарова.



Среди профессиональных образовательных организаций дипломы третьей степени в номинациях «Команда Добра» и «Лучшее волонтёрское объединение» получил Бурятский республиканский индустриальный техникум. Дипломы второй степени в номинации «Лучшее волонтёрское объединение» и первой степени в номинации «Команда Добра» - Бурятский лесопромышленный колледж. Обладателем диплома второй степени в номинации «Команда Добра» стал Байкальский колледж туризма и сервиса. Дипломом первой степени в номинации «Лучшее волонтёрское объединение»был награждён Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта.



Среди организаций и учреждений дипломами третьей степени в номинации «Лучшее волонтёрское объединение» и I степени в номинации «Команда Добра» награждены трудовой коллектив первичной профсоюзной организации студентов БГУ имени Доржи Банзарова. Дипломы второй степени в номинации «Лучшее волонтёрское объединение» и третьей степени в номинации «Команда Добра» выиграл трудовой коллектив Байкальского колледжа недропользования. Дипломы первой степени в номинации «Лучшее волонтёрское объединение» и второй степени в номинации «Команда Добра» вручены коллективу школы №51. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



