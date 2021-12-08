В дело вмешалась прокуратура
В эксплуатационном локомотивном депо Читы транспортный прокурор выявил нарушение трудового закона.
Проверкой установлено, что приказом начальника депо работника привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Однако это было выполнено с нарушением требований Трудового кодекса: «Без надлежащего затребования работодателем объяснений работника по факту допущенного им нарушения должностных обязанностей», - сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.
В связи с незаконным привлечением к дисциплинарной ответственности работника также лишил премии.
- По результатам рассмотрения обращения прокурором на приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности принесён протест, который рассмотрен и удовлетворён. Незаконный правовой акт отменен работодателем, - сообщили в прокуратуре.
По фактам выявленных нарушений в адрес начальника депо внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, принято решение о выплате работнику незаконно удержанной премии.
В Чите работника депо незаконно лишили премии
Общество, Фото:
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