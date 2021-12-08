Житель Бурятии украл банковскую карту у спящего знакомого

Мужчина два дня рассчитывался ею в магазинах



Житель Курумканского района Бурятии признан виновным в краже с банковского счёта.



В судебном заседании установлено, что в сентябре мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым. В момент, когда приятель уснул, он стащил его банковскую карту. Совершив кражу, мужчина в течение двух дней покупал в магазинах алкоголь, рассчитываясь этой картой.



Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

