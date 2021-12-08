Мужчина два дня рассчитывался ею в магазинах
Житель Курумканского района Бурятии признан виновным в краже с банковского счёта.
В судебном заседании установлено, что в сентябре мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым. В момент, когда приятель уснул, он стащил его банковскую карту. Совершив кражу, мужчина в течение двух дней покупал в магазинах алкоголь, рассчитываясь этой картой.
Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии украл банковскую карту у спящего знакомого
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