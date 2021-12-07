В Бурятии воздух прогрелся до плюс 4 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В декабре вблизи Байкала наблюдается аномально тёплая погода



Жительница райцентра Баргузинского района, что находится на побережье Байкала, написала в соцсети, что на улице плюс 4.



- Декабрь,7 число, а на улице +4. Что - то не припомню такой аномально теплой погоды на этот период в местности вблизи моего села, - написала баргузинка.



Между тем, Гидрометцентр Бурятии сообщает, что с 6 по 13 декабря ожидается постепенное понижение температурного фона. Снег ожидается по средней и северной части Байкала в большинстве дней периода.



Завтра, 8 декабря на большей части территории Бурятии переменная облачность, ночью и днем по северному Прибайкалью местами снег. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, в дневные часы он усилится, местами порывы до 15-17 м/с.



Температура ночью до минус 21, днем до -11 градусов по Цельсию. По Прибайкалью при снеге теплее до -1-6 градуса. В последующие дни по Бурятии также будет идти снег. Ночью похолодает свыше 20 градусов.



По данным meteogu.ru, в Улан-Удэ температура в декабре 2021 года будет от -31°C до -8°C.

