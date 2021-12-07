В декабре вблизи Байкала наблюдается аномально тёплая погода
Жительница райцентра Баргузинского района, что находится на побережье Байкала, написала в соцсети, что на улице плюс 4.
- Декабрь,7 число, а на улице +4. Что - то не припомню такой аномально теплой погоды на этот период в местности вблизи моего села, - написала баргузинка.
Между тем, Гидрометцентр Бурятии сообщает, что с 6 по 13 декабря ожидается постепенное понижение температурного фона. Снег ожидается по средней и северной части Байкала в большинстве дней периода.
Завтра, 8 декабря на большей части территории Бурятии переменная облачность, ночью и днем по северному Прибайкалью местами снег. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, в дневные часы он усилится, местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью до минус 21, днем до -11 градусов по Цельсию. По Прибайкалью при снеге теплее до -1-6 градуса. В последующие дни по Бурятии также будет идти снег. Ночью похолодает свыше 20 градусов.
По данным meteogu.ru, в Улан-Удэ температура в декабре 2021 года будет от -31°C до -8°C.
В Бурятии воздух прогрелся до плюс 4 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В декабре вблизи Байкала наблюдается аномально тёплая погода
Заселение планируется начать уже в этом месяце
Их обеспечат бесплатными путёвками и окажут содействие в трудоустройстве
Соревнования проходили в Екатеринбурге с 3 по 5 декабря
В нём приняли участие военнослужащие республики
Юбиляра поздравил мэр города
Иннокентий Княжев – единственный в республике ныне здравствующий участник переломного момента в Великой Отечественной
На ней покажут работы известного художника Данзана Дондокова и его учеников
Спортсмены Иркутской области завоевали 32 медали турнира
Список победителей пополнился именами Михаила Елбонова и Лудуба Очирова
Двое спортсменов стали обладателями золотых наград
Книгу подарил бывший прокурор Бурятии
Ольга Короткова прослужила в театре около 30 лет
Проектом предусмотрена система «телелифт»
Появились новые случаи заболеваний гриппом