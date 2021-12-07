В Бурятии военные завершили капремонт двух казарм

Заселение планируется начать уже в этом месяце



Специалистами военно-строительного комплекса завершён капитальный ремонт двух казарм в военном городке Восточного военного округа, расположенном в Кяхте. Здания предназначены для размещения личного состава. Сейчас помещения комплектуются мебелью и необходимым оборудованием. Заселение отремонтированных казарм планируется в декабре текущего года.



- Капитальный ремонт казарм начался весной 2021 года. Перед военными строителями стояла задача по восстановлению эксплуатационных характеристик всех конструкций и систем, замене изношенных элементов на более износоустойчивые и экономически выгодные, а также улучшение планировки, оснащение различными видами инженерного оборудования, - сообщает пресс-служба ВВО.



В ходе капитального ремонта были перепланированы помещения, в том числе демонтированы кирпичные перегородки, возведены перегородки из гипсокартона, заменены существующие деревянные окна на окна из профилей ПВХ. Также был произведён монтаж дверей, систем вентиляции, охранной и пожарной сигнализации. Были заменены системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

