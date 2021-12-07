В Бурятии оштрафовали руководителей ресурсоснабжающих организаций

Организации не запаслись топливом



В период прохождения отопительного сезона под постоянным контролем прокуратуры Муйского района Бурятии остаются вопросы обеспечения нормативного запаса топлива на котельных поселков Таксимо и Северомуйск.



В результате проверочных мероприятий в октябре установлены факты отсутствия на котельных поселков необходимого запаса угля.



В отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций – обществ с ограниченной ответственностью «Икибзяк» и «Тепловодокоммуникации-С» возбуждены административные дела за нарушение нормативов запасов топлива.



Судом виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 30 тысяч рублей каждому, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

