В Бурятии сельхозакадемия отметила 90-летний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Празднование проходило в течение трёх дней



Первому высшему учебному заведению Бурятии, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, исполнилось 90 лет. Празднование юбилея прошло с 1 по 3 декабря.



За это время вуз провёл международную научно-практическую конференцию, на которой учёные России, Монголии, Испании и Чехии представили свои последние достижения в аграрной науке. 3 декабря состоялось пленарное заседание с участием министра сельского хозяйства и продовольствия РБ, выпускников вуза и членов делегаций из Забайкальского края, Иркутской области и Тывы.



Также в Бурятском театре оперы и балета прошло торжественное собрание. Участников ждали концерт с участием студенческих ансамблей, интерактивная выставка на мольбертах «90 фактов о первом вузе Бурятии», а также поздравления, вручение дипломов и наград. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

