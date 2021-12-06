Празднование проходило в течение трёх дней
Первому высшему учебному заведению Бурятии, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, исполнилось 90 лет. Празднование юбилея прошло с 1 по 3 декабря.
За это время вуз провёл международную научно-практическую конференцию, на которой учёные России, Монголии, Испании и Чехии представили свои последние достижения в аграрной науке. 3 декабря состоялось пленарное заседание с участием министра сельского хозяйства и продовольствия РБ, выпускников вуза и членов делегаций из Забайкальского края, Иркутской области и Тывы.
Также в Бурятском театре оперы и балета прошло торжественное собрание. Участников ждали концерт с участием студенческих ансамблей, интерактивная выставка на мольбертах «90 фактов о первом вузе Бурятии», а также поздравления, вручение дипломов и наград. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии сельхозакадемия отметила 90-летний юбилей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победителей наградили ценными призами
Празднование проходило в течение трёх дней
В нём приняли участие юниоры до 24 лет
Солбон Лыгденов представит свои работы на выставке «Завязь времён»
Активисты продолжают помогать медработникам в ковидных стационарах
Фотограф Алексей Сватов назвал самыми живописными зимние рассветы
Жители республики не торопятся отказываться от вредных привычек
Горки теперь будут проверять на соответствие ГОСТам
В декабре 2021 года Дондоку Улзытуеву исполнилось бы 85 лет
Во вторник состоится хурал от сглаза, порчи, проклятий и болезней
Туркомпании предлагают посетить великое озеро в феврале для того, чтобы увидеть его прозрачный лёд
Книжный салон будет длиться два дня
Бригада ехала по вызову и увидела пламя
Гостей столицы в плохом смысле впечатлили способы оплаты проезда в автобусе и уличные привычки горожан
Новый порядок подачи заявления на оформление выплаты начнет действовать с 1 июля