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За год в Бурятии зарегистрировали более 90 НКО

За год в Бурятии зарегистрировали более 90 НКО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всё больше некоммерческих организаций регистрируются в форме автономных НКО

Управление минюста России по Бурятии только в 2021 году зарегистрировало более 90 некоммерческих организаций (НКО).

Всего же в ведомственный реестр включено 1508 НКО, в том числе 1373 социально ориентированных некоммерческих организации.

- Некоммерческие организации— это отражение активности населения, его гражданской зрелости и готовности принимать на себя ответственность. Именно поэтому всё больше некоммерческих организаций регистрируются в форме автономных НКО, готовых оказывать услуги детям, оставшимся без попечения, многодетным родителям, одиноко проживающим пенсионерам, лицам в трудной жизненной ситуации, - пояснили в управлении минюста.

НКО Бурятии привлекают дополнительные финансы для решения социальных вопросов. Так, 58 из них стали победителями проектов фонда президентских грантов. Ещё четыре НКО получили финансирование от иностранных неправительственных организаций.

- Полагаю, что социально ориентированные некоммерческие организации-исполнители общественно полезных услуг могут составить конкуренцию республиканским и муниципальным бюджетным учреждениям и оказывать общественно полезные услуги, востребованные у населенияу, - пояснила начальник управления минюста по Бурятии Маргарита Барнакова.



некоммерческие организации

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