Читинец украл у соседа мотороллер

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



В Железнодорожном районе Читы установлены подозреваемые в краже мотороллера.



В минувшую пятницу в полицию поступило сообщение о хищении из гаража, расположенного на территории частного подворья, мотороллера стоимостью 20 тыс. рублей. В ходе работы участковый зашёл в один из соседних домов и там обнаружил украденный мотороллер. Хозяин доставлен в отдел полиции, от него получены признательные показания. Выяснилось, что кражу он совершил со своим приятелем. Мотороллер изъят.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Один из них с учётом его предыдущих судимостей помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

