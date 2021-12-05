Возбуждено уголовное дело
В Железнодорожном районе Читы установлены подозреваемые в краже мотороллера.
В минувшую пятницу в полицию поступило сообщение о хищении из гаража, расположенного на территории частного подворья, мотороллера стоимостью 20 тыс. рублей. В ходе работы участковый зашёл в один из соседних домов и там обнаружил украденный мотороллер. Хозяин доставлен в отдел полиции, от него получены признательные показания. Выяснилось, что кражу он совершил со своим приятелем. Мотороллер изъят.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Один из них с учётом его предыдущих судимостей помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл у соседа мотороллер
Общество, Фото:
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