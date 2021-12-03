Побывала на Байкале: Сбылась мечта девочки с ДЦП из Петербурга

В сентябре этого года девочка побывала на Байкале. Лиза узнала об озере из документального фильма и после просмотра загорелась мечтой попасть в это удивительном месте.

За время своего путешествия они с мамой посмотрели Иркутск, посетили музей «Тальцы», вживую увидели нерп, отправились на остров Ольхон, а также побывали в посёлке Хужир.







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Благотворительный фонд «Помощь» в рамках проекта «Заветное желание» исполнил мечту 10-летней Лизы Степаненко из Санкт-Петербурга, которой с детства поставили диагноз ДЦП.- Спасибо всем неравнодушным людям, которые помогли осуществить мою мечту — побывать на Байкале. И вот, я здесь! Это что-то просто невероятное! Здесь такая энергетика и позитив, так красиво! — рассказывает Лиза свои впечатления.В фонде «Помощь» рассказали, что в 2021 году исполнились заветные желания у десяти детей по всей России. При этом у проекта нет возрастных границ, а значит подать заявку могут и дети, и взрослые.