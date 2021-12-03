В Бурятии наступила весна в декабре

Циклон из Атлантики принес в республику тёплую погоду



Потепление сохранится в Бурятии до 6 декабря. Синоптики Гидрометцентра республики прогнозируют тёплую неустойчивую погоду. Такую оттепель определила серия циклонов с Атлантического океана. Ветра с Атлантики, как правило, приносят тепло и не способствуют укреплению снежного покрова.



В Улан-Удэ сегодня тает снег, капает с крыш. Снова возникает проблема для водителей и пешеходов. Метеорологи также предупреждают о голоде и снежных накатах.



- Погода в декабре в 2021 году по мнению синоптиков не будет радикально отличаться от среднестатистической за прошлые годы в Улан-Удэ, температурные показатели близки к средним за последние 5 лет. Cредняя температура в декабре днем будет около -13, ночью же средняя температура согласно нашим данным будет на уровне -17. При этом максимальная температура в этом месяце: -1, а минимальная: -28, -сообщает prostopogoda.ru



Тёплой погоде радуются пешеходы, а между тем Госавтоинспекция по Улан-Удэ предупреждает о сложной дорожной обстановке на дорогах столицы.



- Во избежание аварийных ситуаций, возникающих из-за отсутствия соответствующего опыта, сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям, имеющим непродолжительный водительский стаж, отказаться в зимний период от управления автомобилем и пользоваться общественным транспортом, - отмечают в ГИБДД.



Циклоны, которые пришли в Бурятию, не имеют имен. Между тем, по сообщению ridus.ru, к примеру, в Москву придёт на смену циклону «Бенедикт» -«Даниэль».



- Не каждому циклону нужно присваивать имена. Это делает коммерческая метеослужба в Германии. Она продаёт эти имена. Если заплатить, то можно назвать циклон каким-то именем. Например, дать ему название по имени именинника и преподнести это в качестве подарка на день рождения, - рассказал сайту руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.













