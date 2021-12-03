В Бурятии на улице установили огромный самовар

Общество, Фото: Селендумский сельский Дом культуры

Самовар появился перед сельским Домом культуры



1 декабря в селе Селендума Селенгинского района Бурятии появился арт-объект – большой самовар. Он украсил площадку перед зданием местного сельского Дома культуры.



- Арт-объект высотой 1,5 метра, шириной – метр. Скульптура изготовлена мастером из Улан Удэ Тумэном Митыповым. Самовар — символ гостеприимства, русского духа и традиционного чаепития. Кроме того, это один из наиболее узнаваемых в мире русских предметов, - сообщается на официальной странице Селендумского сельского дома культуры.



Отмечается, что стоимость объекта составила 95 тысяч рублей.



В дальнейшем планируется в сквере установить клумбы в виде верблюдов, скамейки, оборудовать фотозоны, создать инфраструктуру для развития туристического кластера.



Самовар появился в рамках проекта «На Великом чайном пути». Издание «Селенгинский вестник» сообщает, что туристический маршрут «Чайный путь» работает ежегодно с марта по декабрь.





