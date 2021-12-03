Бронзовые медали завоевали Любовь Лузгина и Мария Шишмарёва
Спортсменка Иркутской области Любовь Лузгина стала бронзовым призёром чемпионата России по боксу среди женщин, который с 26 ноября по 3 декабря проходит во дворце спорта «Юность» в Челябинске. Она выступала в весовой категории до 54 кг.
По информации пресс-службы министерства спорта Иркутской области, Любовь Лузгина провела три боя. Она одержала победу над Марией Ухиной из Самарской области и Владленой Валовой из Свердловской области. Уступила иркутская спортсменка серебряному призёру чемпионата Европы Карине Тазабековой из Санкт-Петербурга. По итогам турнира Любовь Лузгина вошла в основной состав сборной России по боксу.
В весовой категории свыше 81 кг бронзовым призёром чемпионата России по боксу среди женщин стала представительница Забайкалья Мария Шишмарёва. В полуфинале спортсменка уступила Кристине Ткачёвой из Бурятии, заняв почётное 3 место, сообщает федерация бокса Забайкальского края.
Иркутянка и забайкалка стали призёрами чемпионата России по боксу
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