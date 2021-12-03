В столице Бурятии проходит традиционная благотворительная акция
С 1 декабря 2021 года на территории Советского района Улан-Удэ проходит благотворительная акция «Подарок мецената».
- В предновогоднюю пору, когда город охвачен ожиданием праздника, подарить кому-то новогоднее чудо особенно приятно. Акция «Подарок мецената» даёт возможность почувствовать себя добрым волшебником и исполнить детскую мечту. Важно, что за годы существования, акция на территории Советского района приобрела традиционный характер. Это значит, что в нашем городе много неравнодушных людей, готовых помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке, - сообщает администрация Советского района.
Вчера, 2 декабря 200 новогодних подарков были переданы в администрацию Советского района Улан-Удэ меценатами для детей, чьи семьи испытывают материальные трудности.
- Дорогие жители Улан-Удэ! Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Однако правильно проводить уходящий год, перелистнуть очередную страницу собственной жизни не менее важно. Сейчас самое время заняться добрыми делами, которые наполнят уходящий год особым смыслом и по-новогоднему праздничным настроением. Подарите частичку заботы, внимания и тепла детям! Только доброта и внимание каждого из нас поможет сделать жизнь малышей ярче и счастливее, - обращается к горожанам руководство центрального района столицы Бурятии.
В Улан-Удэ предприятия подарили детям 200 новогодних подарков
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