В Улан-Удэ предприятия подарили детям 200 новогодних подарков

В столице Бурятии проходит традиционная благотворительная акция



С 1 декабря 2021 года на территории Советского района Улан-Удэ проходит благотворительная акция «Подарок мецената».



- В предновогоднюю пору, когда город охвачен ожиданием праздника, подарить кому-то новогоднее чудо особенно приятно. Акция «Подарок мецената» даёт возможность почувствовать себя добрым волшебником и исполнить детскую мечту. Важно, что за годы существования, акция на территории Советского района приобрела традиционный характер. Это значит, что в нашем городе много неравнодушных людей, готовых помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке, - сообщает администрация Советского района.



Вчера, 2 декабря 200 новогодних подарков были переданы в администрацию Советского района Улан-Удэ меценатами для детей, чьи семьи испытывают материальные трудности.



- Дорогие жители Улан-Удэ! Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Однако правильно проводить уходящий год, перелистнуть очередную страницу собственной жизни не менее важно. Сейчас самое время заняться добрыми делами, которые наполнят уходящий год особым смыслом и по-новогоднему праздничным настроением. Подарите частичку заботы, внимания и тепла детям! Только доброта и внимание каждого из нас поможет сделать жизнь малышей ярче и счастливее, - обращается к горожанам руководство центрального района столицы Бурятии.

