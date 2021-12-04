В Улан-Удэ малообеспеченным семьям помогут с подарками

В Октябрьском районе проходит акция по сбору новогодних подарков для детей



1 декабря в Октябрьском районе Улан-Удэ стартовала ежегодная благотворительная акция «Новогодний апельсин». Мероприятие направлено на оказание адресной помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей. На территории района проживает более 67 тысяч несовершеннолетних, из которых около 9 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в поддержке.



К участию в акции приглашаются предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, общественные, религиозные организации и неравнодушные граждане. Фрукты и сладкие подарки принимаются до 24 декабря по адресу улица Павлова, 1, каб. 23.



- Всех желающих принять участие в акции просим обращаться по телефону 8 (3012) 43-11-58, e-mail: 431158@mail.ru, - сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района Улан-Удэ.



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