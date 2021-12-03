В Иркутской области стартовала историко-мемориальная экспедиция

Часть маршрута пройдёт по территории Москвы и Московской области



3 декабря стартовала молодёжная историко-мемориальная экспедиция «Славы героев будем достойны». Мероприятие пройдёт по 10 декабря в Иркутской и Московской областях по маршруту: село Баклаши – город Иркутск – город Москва – город Истра.



Экспедиция посвящена подвигу воинов-сибиряков и генерала армии, дважды Героя Советского Союза А.П. Белобородова и 80-летию контрнаступления советских войск под Москвой. Участники экспедиции возложат цветы и гирлянды к памятным местам на родине А.П. Белобородова в селе Баклаши Шелеховского района и в городе Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

