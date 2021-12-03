В Бурятии премируют лауреатов в областях образования, науки и техники

Награждение запланировано в преддверии Дня российской науки
В Бурятии республиканской комиссией по государственным премиям определены лауреаты в области науки и техники и в области образования. Им присудили государственные премии РБ за 2021 год, сообщает пресс-служба министерства образования республики.
Премию в области науки и техники в номинации «Естественные и технические науки» получил коллектив авторов института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук в следующем составе: младший научный сотрудник лаборатории медико-биологических исследований, кандидат биологических наук Шишмарев Вячеслав; научный сотрудник лаборатории медико-биологических исследований, кандидат фармацевтических наук Шишмарева Татьяна за цикл монографических исследований «Ресурсы лекарственных растений Забайкалья», «Рекомендации по возделыванию лекарственных растений в Бурятии», «Галения рогатая».
В области науки и техники премию в номинации «Гуманитарные науки» выиграл главный научный сотрудник отдела языкознания института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, доктор филологических наук, доцент Сундуева Екатерина за цикл монографических работ по монгольскому языкознанию.
В области образования премия досталась коллективу авторов в следующем составе: заведующий кафедрой педагогики и психологии детства Бурятского республиканского института образовательной политики, доктор педагогических наук, доцент Содномов Сономбал; учитель бурятского языка, русского языка и литературы санаторной школы-интерната №28 Содномова Бальжидма; магистрант 3 года обучения специальности «Государственное и муниципальное управление» Западного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Надагурова Алевтина; учитель бурятского языка и литературы Сужинской средней общеобразовательной школы Иволгинского района РБ, кандидат филологических наук Найданова Виктория за создание учебно-методического комплекса «Алтаргана» для 5-8 классов общеобразовательных школ с русским языком обучения.
- В настоящее время министерством образования и науки Республики Бурятия готовится соответствующий указ главы Республики Бурятия. Чествование лауреатов планируется в преддверии Дня российской науки, - рассказала Баирма Гыргенова, начальник отдела науки и высшей школы министерства образования и науки РБ.
В Бурятии премируют лауреатов в областях образования, науки и техники
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