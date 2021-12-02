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В Якутске зажгли первую новогоднюю ёлку в России

В Якутске зажгли первую новогоднюю ёлку в России
Общество,  Фото:Якутская городская дума
В столице республики на площади Ленина зажглась первая новогодняя ёлка в стране

В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в столице республики на площади Ленина зажгли первую новогоднюю ёлку России. Символ Нового года осветил город вчера, 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Церемония началась в 16 часов, в ней принял участие якутский властелин холода Чысхаан. Он и глава Якутии Айсен Николаев подключились к эфиру из Царства вечной мерзлоты. Также в прямом эфире поучаствовали жители со всех уголков республики.

- 1 декабря мы по традиции первыми в стране зажигаем новогоднюю елку в Якутске. Из столицы мы передадим эстафету республике и всей стране. В этот же день повелитель холода Чысхаан благословит круговорот жизни и нашлёт живительный мороз для начала календарной зимы, — сказал глава республики Айсен Николаев.


По сообщению news.ykt.ru, власти отказались, как и в прошлом году, от культурных мероприятий из-за ковида, но в день зажжения состоялся праздничный фейерверк на площади Ленина. Якутяне и жители других регионов России могли посмотреть церемонию зажжения огней главной елки республики на телеканалах «Якутия 24» и в социальных сетях.

- И во дворах Якутска зажглись новогодние ёлки, - делятся жители северной республики в соцсетях.


елка

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