Церемония официального открытия прошла 1 декабря
В Чите 1 декабря после капитального ремонта запустили движение по Каштакскому мосту, который обрушился во время наводнения 2018 года. Объект расположен на транзитной дороге к юго-восточным районам края и границе с Китаем. Мост связывает дачные кооперативы, посёлки и новые микрорайоны в городской черте.
По словам министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Дмитрия Ватагина, запуск Каштакского моста позволит значительно снизить нагрузку на уличную сеть северной части Читы.
Обрушение двух пролётных конструкций моста произошло в июле 2018 года из-за подъёма уровня воды в реке Чита. В конце 2019 года проект капитального ремонта сооружения получил положительное заключение госэкспертизы. К работам на объекте приступили в марте прошлого года, в ноябре движение для легковых автомобилей запустили по временному мосту.
Отметим, что в следующем году запланировано отремонтировать участок дороги, на которой находится мост: от кольцевого пересечения возле Биофабрики до Каштакского кольца. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
В Чите запустили движение по Каштакскому мосту
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