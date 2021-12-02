В Чите запустили движение по Каштакскому мосту

Общество, Фото: пресс-служба минстроя Забайкальского края

Церемония официального открытия прошла 1 декабря



В Чите 1 декабря после капитального ремонта запустили движение по Каштакскому мосту, который обрушился во время наводнения 2018 года. Объект расположен на транзитной дороге к юго-восточным районам края и границе с Китаем. Мост связывает дачные кооперативы, посёлки и новые микрорайоны в городской черте.



По словам министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Дмитрия Ватагина, запуск Каштакского моста позволит значительно снизить нагрузку на уличную сеть северной части Читы.



Обрушение двух пролётных конструкций моста произошло в июле 2018 года из-за подъёма уровня воды в реке Чита. В конце 2019 года проект капитального ремонта сооружения получил положительное заключение госэкспертизы. К работам на объекте приступили в марте прошлого года, в ноябре движение для легковых автомобилей запустили по временному мосту.



Отметим, что в следующем году запланировано отремонтировать участок дороги, на которой находится мост: от кольцевого пересечения возле Биофабрики до Каштакского кольца. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

